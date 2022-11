DNB: genoeg ruimte voor meer loon

Dat concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) in een analyse van de loonruimte in Nederland. „Uit de analyses blijkt dat er op dit moment in de Nederlandse economie geen sprake is van een loon-prijsspiraal.”

De economen van DNB wijzen erop dat het gevaarlijk is voor de economie als lonen automatisch meestijgen met de inflatie. Dan kan een loon-prijsspiraal ontstaan. Maar dat gebeurt nu niet. „De inflatie is ongekend hoog, in een internationale omgeving die zeer ingrijpende gevolgen heeft voor het dagelijkse leven. Niettemin blijft de huidige loonontwikkeling nog sterk achter bij de inflatie.”

Indexatie

Vakbond FNV zet in op de invoering van een automatische prijscompensatie (apc) waarbij de cao-lonen zijn gekoppeld aan de inflatie. Volgens DNB komt dat amper van de grond: „Van de ruim 800 cao’s kennen slechts enkele tientallen cao’s een vorm van prijsindexatie. In totaal hebben deze cao’s met apc betrekking op zo’n tienduizend werknemers. Dit is minder dan 1% van het totale aantal werknemers.”

Uit onderzoek van DNB blijkt dat het bedrijfsleven voldoende financiële ruimte heeft voor hogere lonen. Uit de cijfers die DNB onderzocht lijkt er vooral sprake van loonruimte in industrie, bouw, handel, vervoer en opslag en overige dienstverlening’.

Voor dit jaar wordt door het Centraal Planbureau gerekend op een inflatie van 9,9%. De cao-lonen stegen in het derde kwartaal met 3,4%, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.