’Koninklijke’ Boele

V.l.n.r. Boele en Ingrid Staal met Sandra en Thom Dijksman, vastgoedinvesteerder en voorzitter van de Vereniging Lemsteraken V/A Klasse (12,5 tot 17 meter).

„Het is een enorme eer.” Met deze woorden gaf D66-prominent Boele Staal aan hoezeer hij was verguld met het voorzitterschap van de in 1848 opgerichte Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo die sinds 1868 bijeen komt in Grou.