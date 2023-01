Premium Het beste van De Telegraaf

Wel reis gedeclareerd, niet naar verslavingskliniek: bijna €10.000 terug

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Jarenlang declareerde een man reiskosten voor zijn behandeling in een verslavingskliniek bij zijn zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Die maakte tussen 2015 en 2018 in totaal €11.312,82 over aan de man. Maar nadat uit onderzoek bleek dat de man op veel afspraken nooit aanwezig was, wil de verzekeraar zijn geld terug. De Geschillencommissie Zorgverzekeringen oordeelt nu dat de man inderdaad moet betalen.