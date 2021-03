’Leaseplan opnieuw in de etalage gezet’

Persbureau Bloomberg meldt vrijdag dat er interesse zou zijn van ’strategische investeerders’ voor het bedrijf uit Amsterdam. Leaseplan is eigendom van onder meer de Duitse private equityfirma TDR Capital en het Nederlandse pensioenuitvoerder voor de zorg PGGM. Leaseplan wil niet reageren.

Tweedehands auto’s

Het consortium zou ook open staan voor de verkoop van bepaalde bedrijfsonderdelen. Er zou interesse kunnen zijn van partijen uit de automotive of bankenwereld, aldus Bloomberg. Dat zou dan kunnen gaan om het platform voor tweedehands auto’s Carnext. Leaseplan is mondiaal actief in 32 landen en heeft 1,9 miljoen wagens op de weg.

Een paar jaar geleden waren er plannen om Leaseplan naar de beurs te brengen, maar dat ging op de valreep niet door. De aandeelhouders vonden de prijs te laag ten opzichte van concurrent ALD. Er zou nu meer interesse voor een verkoop kunnen zijn omdat er minder mensen een auto in steden zouden willen bezitten. Dat is een van de pijlers van de strategie van Leaseplan.

Elektrisch

Topman Tex Gunning stelde een paar weken geleden tegenover De Telegraaf dat hij zeer ’optimistisch’ over de verschuiving van eigendom naar het abonnementenmodel. „In het afgelopen coronajaar zaten we al op een grote plus in privélease. De restwaarde van elektrische auto's is nu onzeker, waardoor velen voor een leasecontract gaan. Dan weten ze waar ze aan toe zijn”, aldus Gunning.

In 2020 werd een omzet geboekt van €9,8 miljard, 2,7% minder dan in 2019. De nettowinst kwam uit op €252 miljoen, zo'n 30% lager dan het jaar ervoor. Dit onder meer vanwege een hogere voorziening voor dubieuze debiteuren in verband met corona. Omdat Gunning vorig jaar de hand op de knip hield, zit het bedrijf momenteel op een berg cash van €7 miljard, die bij een verkoop een mooie bruidsschat kan vormen.