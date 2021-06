Ruim 1000 bouwvakkers vragen regeling zwaar werk aan

Jaarlijks wordt er dan tot de AOW-leeftijd €21.200 bruto per jaar uitgekeerd, bij een fulltime dienstverband. Dat is inclusief vakantiegeld. Per maand komt dat neer op een bedrag van €1766.

Hierover moet nog 37,1% belasting betaald worden. De regeling is tijdelijk en duurt tot december 2025. Inmiddels zijn volgens APG 700 aanvragen definitief toegekend.

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de zwaar werk-regeling is dat iemand de afgelopen 25 jaar minimaal 20 jaar als bouwmedewerker onder één van cao’s heeft gewerkt waarin deze regeling is opgenomen.

Ook in de andere sectoren zoals in de zorg zijn dergelijke regelingen afgesproken. Overigens kunnen ook medewerkers die niet vallen onder een zwaar beroep drie jaar eerder met pensioen.

De boete die werkgevers moeten betalen op het eerder met pensioen laten gaan van medewerkers, is tot 2026 geschrapt. De gedachte was hiermee mensen met een zwaar beroep tegemoet te komen. Maar omdat de overheid, werkgevers en vakbonden blijven soebatten over welke beroepen precies kwalificeren als zwaar, duikt het vroegpensioen in steeds meer cao’s op.