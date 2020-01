Neways stelt prognose wederom neerwaarts bij

Neways Electronics heeft zijn verwachting voor het bedrijfsresultaat andermaal verlaagd. De producent van elektronische componenten rekent voor heel 2019 nu op een bedrijfsresultaat van 15 miljoen euro. Daarmee is de tweede jaarhelft duidelijk minder geweest dan de eerste jaarhelft. Neways rekende er eerder op het niveau van de eerste zes maanden van het jaar te kunnen evenaren.

Na de eerste zes maanden van 2019 was het genormaliseerde bedrijfsresultaat 8,9 miljoen euro. De omzetgroei in de „belangrijke maand” december viel lager uit dan verwacht en ging volgens de onderneming gepaard met een verschuiving in de productmix. Ook aan de kostenkant kampte de onderneming met wat tegenvallers. Na het derde kwartaal van vorig jaar kwam Neways ook al met een bijstelling.

Neways benadrukt dat het orderboek eind 2019 „goed gevuld” was. Dat is volgens de onderneming een goede basis voor het begin van 2020. Neways publiceert zijn jaarcijfers op 21 februari.