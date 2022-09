Beursblog: AEX op verlies naar forse rentestap ECB

Vanochtend is de gong geluid door Diana Brandsema, UBS Country Head van Nederland. Het team van UBS vierde deze ochtend het 30 jarig bestaan van UBS in Nederland. De groep is verwelkomd door Marianne Brackel, Senior Liquidity Provider Manager van Euronext Amsterdam.

Amsterdam - De AEX is donderdag direct na het ECB-besluit om de rentes te verhogen in rode cijfers gezakt. Verzekeraars gaan zoals verwacht aan kop. Technologieaandelen bewegen duidelijk neerwaarts, met zicht op dalende inkomsten. Het sentiment in energiebedrijven is iets afgekoeld. De gasprijs in Europa is opnieuw gedaald. De futures voor openingen van Amerikaanse beurzen wisselen, de Dow Jones pakt een winst om half vier, volgens dit termijncontract.