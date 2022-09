Beursblog: bier en rente houden AEX overeind

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Vanochtend is de gong geluid door Diana Brandsma, UBS Country Head van Nederland. Het team van UBS vierde deze ochtend het 30 jarig bestaan van UBS in Nederland. De groep is verwelkomd door Marianne Brackel, Senior Liquidity Provider Manager van Euronext Amsterdam. Ⓒ EURONEXT AEX 671.42 0.02 %

Amsterdam - De AEX houdt de openingswinst maar net vast. Op dag dat de ECB zijn rentebesluit neemt, wordt er rekening gehouden met een negatieve verrassing. Koersen Heineken en rentegevoelige fondsen noteren bovenaan. Het sentiment in energiebedrijven is iets afgekoeld. De gasprijs in Europa is opnieuw gedaald.