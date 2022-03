Inflatie bij EU opwaarts bijgesteld: dagelijks leven in ons land 7,3% duurder

Het dagelijks leven was vorige maand 5,9 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een nieuwe berekening. Eerder meldde het bureau dat de prijzen in doorsnee met 5,8 procent waren gestegen.

Vooral de dure energie drijft de prijsstijgingen op. Gas en olie stegen al hard in prijs in de aanloop naar de Russische inval in Oekraïne, die 24 februari begon. Handelaren hielden toen rekening met verstoringen in de toevoer van olie uit Rusland door de troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Ook voedingsmiddelen en diensten zijn duurder geworden, meldt Eurostat.

Nederland kampte met een bovengemiddeld hoge inflatie van 7,3 procent. Dat was wel iets minder dan in januari. Het hardst stegen de prijzen in Litouwen en Estland met inflatiecijfers van respectievelijk 14 procent en 11,6 procent.

Het Centraal Planbureau (CPB), een belangrijke adviseur van de Nederlandse regering, waarschuwde eerder deze maand al dat de koopkracht mede door de oorlog in Oekraïne aanzienlijk zal dalen. Het kabinet wil die koopkrachtdaling tegengaan door de belastingen en accijnzen op gas, elektriciteit en benzine te verlagen.