Column: NL slaapt door

Jerry Helmers Ⓒ Jur Engelchor

Het lijkt een mooie overheidscampagne, maar werkt het? Ik heb het over ’NL Leert door’ waarbij Den Haag werkgevers stimuleert om hun werknemers cursussen en trainingen te laten volgen. Werknemers blijven daardoor concurrerend op de arbeidsmarkt. Dus, dat ze over een jaar of tien – als de wereld er (wéér) heel anders uit ziet – nog waarde hebben.