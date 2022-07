KLM roept overstappers op koffers thuis te laten: ’Dit gebeurt bij complexe systemen’

De uitzonderlijke maatregel zorgt voor ruimte in de ruimen van KLM-toestellen, zodat de duizenden koffers die woensdag bleven liggen kunnen worden nabezorgd, legt een woordvoerster uit. Wie dat niet wil of kan, mag omboeken. De kosten die daarmee worden gemaakt, kunnen mensen claimen via de site van de maatschappij.

KLM noemt het besluit ‘extreem vervelend’, maar kan niet anders. ,,Dit besluit is genomen om met zo min mogelijk impact, zoveel mogelijk effect te sorteren. Het zorgt ervoor dat het aantal te verwerken koffers donderdag beheersbaar is en KLM vluchten donderdag voor haar klanten normaal kan laten verlopen’’, aldus de maatschappij.

Het probleem lag echter bij Schiphol. Het bagagesysteem van de toch al moeizaam draaiende luchthaven haperde woensdag. Daardoor bleven duizenden koffers achter, terwijl reizigers wél vertrokken. De huidige gevolgen zijn een naijl-effect, want het systeem werkt weer. ,,Dit gebeurt helaas wel eens bij complexe systemen”, aldus een woordvoerder, die erop wijst dat vooral passagiers met een transfer getroffen zijn.

Het gevolg is dat de inmiddels beruchte kofferberg weer groeit. Reizigers die op Schiphol aankomen, stuiten in de bagagehal op een muur van tassen en koffers die niet herenigd zijn met hun eigenaar. Onlangs werd zelfs gesproken over een berg van 16.000 stuks bagage die rondslingerden op het luchthaventerrein.

Ernstige twijfel

Dat zou volgens Schiphol voor de bagagestoring van woensdag zijn teruggebracht tot 1500, al zijn er stemmen in de luchtvaartwereld die daar ernstig aan twijfelen. ,,Er komt dagelijks bij en er gaat dagelijks af”, vertelt een woordvoerder van de luchthaven.

Het is echter een taak van de airline en de afhandelaar waar men mee samenwerkt om de koffer alsnog op de stoep van de reiziger te krijgen. Schiphol ontfermt zich wel over de bagage, in de zin dat die wordt verplaatst naar een locatie op de luchthaven als de stapel in de kelder met de bagagebanden te groot wordt. ,,Dan checken we de claimtag en eventueel het label, zodat we de verplaatsing kunnen registreren. Daarna kunnen op de locatie waar de koffers worden opgeslagen de medewerkers van de afhandelbedrijven of luchtvaartmaatschappijen zorgen dat de bagage op de juiste plek terecht komt.”

De vraag is of dat lukt. Veel gedupeerde reizigers vertellen verhalen over hoe ze van het kastje naar de muur worden gestuurd en zelf maar gaan zoeken naar hun bezittingen. Soms helpt ook dat niet, waardoor koffers van de aardbodem verdwenen lijken.