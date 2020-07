Pensioenkortingen nog steeds in het vooruitzicht

In juni steeg de gemiddelde dekkingsgraad, die weergeeft hoeveel geld een pensioenfonds in kas heeft om toekomstige pensioenen uit te keren, van 92% naar 93%. De situatie van de pensioenfondsen krabbelt dus een heel klein beetje op. Dat blijkt uit de maandelijkse pensioenthermometer van Aon en ook uit berekeningen van adviesbureau Mercer.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, is gemiddeld 96%. Dit is de graadmeter die wordt gebruikt om te bepalen of er gekort moet worden. Dankzij ingrijpen van minister Koolmees (Sociale Zaken) hoeven de pensioenfondsen ook eind dit jaar maar een beleidsdekkingsgraad te hebben van 90%.

De verwachting is dat de beleidsdekkingsgraad voor sommige fondsen onder de 90% uit zal komen, waardoor er toch gekort moet worden. ‘Het is nog maar zeer de vraag of alle fondsen uit de gevarenzone zijn eind 2020’, schrijft Aon in zijn pensioenthermometer.

Onder de 90

Vier van de vijf grote bedrijfstakpensioenfondsen zitten met hun actuele dekkingsgraad onder de 90%. Dat betekent dat ze voor elke euro die ze moeten gaan uitkeren in de toekomst eigenlijk minder dan 90 cent in kas hebben.