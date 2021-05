Koperprijs daalt, maar inflatiezorg stijgt wereldwijd

Financieel

OPEC: geen extra groeispurt dit najaar

Oliekartel OPEC ziet onvoldoende extra economische groei dit najaar om zijn productie verder op te schroeven. Het blok blijft bij zijn eerdere verwachtingen en ziet her en der tegenvallers in het ecomisch herstel. Vooral de vraag in de VS zakt meer dan ingeschat, China vangt dat op.