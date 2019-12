Wall Street juicht om sterk banenrapport

De Dow-Jonesindex schoot 0,7 procent omhoog naar 27.883 punten. De S&P 500-index steeg 0,6procent tot 3136 punten en schermenbeurs Nasdaq ging 0,8% omhoog tot 8640 punten.

Volgens het ministerie van Arbeid kwamen er in november 266.000 banen bij. Economen rekenden in doorsnee op 183.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Het banenrapport wordt door de financiële markten scherp in de gaten gehouden, mede omdat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van invloed zijn op het consumentenvertrouwen. Ook de Federal Reserve volgt het banencijfer nauwlettend.

Het Chinese ministerie van Financiën maakte bekend dat bepaalde importeurs geen extra heffingen hoeven te betalen op onder andere soja en varkensvlees uit de VS. Die hogere tarieven waren eerder ingevoerd als vergelding voor handelsbarrières die het Witte Huis had opgeworpen in de handelsoorlog. Dit kan worden gezien als signaal dat de VS en China nader tot elkaar komen in het handelsoverleg. De voorbije week reageerden aandelenbeurzen sterk op afwisselend negatieve en positieve geluiden over het Amerikaans-Chinese handelsconflict.

Productie-afspraken OPEC

Bij de bedrijvenzakte Uber 1,3%. Het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app maakte bekend vorig jaar meer dan 3000 meldingen te hebben gekregen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door chauffeurs of passagiers die het platform gebruiken.

Vuurwerk op het vlak van olieprijzen bleef uit nadat oliekartel OPEC en bondgenoten hun nieuwe productie-afspraken hadden bekendgemaakt. Het verbond sprak af hun productie met nog eens 500.000 vaten per dag te verminderen, bovenop de al geldende afspraken.