Minister Schouten komt tegemoet aan pensioenwensen PvdA en GL voor zzp’ers

Schouten heeft de steun van PvdA en GL nodig om een meerderheid in Tweede én Eerste Kamer te behouden voor het pensioenakkoord. De partijen steunen het in 2019 gesloten pensioenakkoord, waar inmiddels de wet voor een nieuw pensioenstelsel uit is gerold. Maar ze hebben na die uitwerking nog wel een aantal wensen bij minister Schouten neergelegd.

Een van die wensen is dat het kabinet maatregelen neemt waardoor meer mensen pensioen op gaan bouwen. Door het groeiend aantal zelfstandigen, die niet verplicht bij een pensioenfonds zitten, wordt die zogeheten ’witte vlek’ van mensen die niet sparen voor hun oude dag steeds groter. PvdA-Kamerlid Nijboer noemt het maandag, in een van de meerdere debatten over de nieuwe pensioenwet, een ’harde eis’ van zijn partij dat het kabinet daar wat aan doet.

Linkse wensen

De CU-bewindsvrouw komt onder meer tegemoet aan de linkse wensen met een experiment om zelfstandigen de mogelijkheid te geven zich aan te sluiten bij pensioenfondsen. Tot nu toe waren die er alleen voor mensen in loondienst.

Schouten omarmt daarnaast een suggestie van Nijboer. Hij wil dat mensen die uit loondienst gaan en zelfstandige worden, als standaard de optie wordt geboden om bij het pensioenfonds aangesloten te blijven in plaats van het tegenovergestelde.

Daarbij zet de minister wel een paar kanttekeningen. Ze stipt aan dat ’de keus op pensioen op te bouwen bij de zelfstandige blijft’. En het uitwerken van de wens van Nijboer is volgens haar aan de werkgevers en vakbonden, omdat pensioen een arbeidsvoorwaarde is die onder hun verantwoordelijkheid valt. Maar Schouten wil wel een ’nogal dringende oproep’ doen.

GL-Kamerlid Maatoug vindt het verwijzen naar de polder wat te makkelijk: „Ik vind het een beetje te passief.” Ze is er nog niet van overtuigd dat Schouten alles doet om het probleem van de ’witte vlek’ aan te pakken: „Op papier klopt het allemaal. Maar laten we alsjeblieft even stoppen met de papieren werkelijkheid.”