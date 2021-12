Prijs bitcoin zakt weer onder 50.000 dollar

De koers van de bitcoin zakte tijdens de Aziatische handelssessie met zo’n 4 procent tot 49.255 dollar (43.490 euro). Ook de ether, de op een na grootste cryptomunt ter wereld, verloor terrein en was minder dan 4000 dollar waard. Uit gegevens van CoinGecko dat de markt voor digitale munten bijhoudt, blijkt dat de totale waarde van alle crypto’s in de afgelopen 24 uur met 2,7 procent is gedaald tot 2,45 biljoen dollar, omgerekend 2160 miljard euro.

Volgens vicepresident Vijay Ayyar van cryptobeurs Luno in Singapore is de koersdaling van de bitcoin op dit moment „niet verontrustend.” De vooruitzichten van de cryptomunt blijven volgens hem positief zolang het koersniveau van 48.000 tot 49.000 dollar standhoudt.

De bitcoin tikte in november nog een recordniveau aan van circa 69.000 dollar, maar na de ontdekking van de omikronvariant ging de waarde hard omlaag. Ook de vrees dat de afbouw van de steunmaatregelen door de centrale banken voor problemen zou kunnen zorgen voor risicovolle investeringen zoals digitale munten zorgde voor koersdruk. Een mogelijke strengere Amerikaanse belastingregelgeving voor crypto’s en de harde aanpak van de cryptosector door China zette de prijzen van cryptomunten eveneens onder druk.