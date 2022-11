Nike grootste leverancier van voetbalshirts bij WK in Qatar

Het is de derde keer dat Nike het beter doet dan Adidas. Het gaat ook om de grootste voorsprong die Nike ooit heeft gehad op het Duitse merk. Onder meer Nederland speelt met een tenue van Nike, net als gastland Qatar, Brazilië en Frankrijk.

Inkomsten veiligstellen

Tenuedeals zijn erg belangrijk voor sportkledingbedrijven, omdat ze zo veel inkomsten veilig kunnen stellen. Het zijn niet alleen voetballers die met de shirts rondlopen, ze vinden ook gretig aftrek bij fans wereldwijd. In de sportmerchandisemarkt gaat naar schatting bijna €29 miljard om.

Decennialang was Adidas hofleverancier van de WK-tenues. Tijdens het WK 1990 in Italië had zelfs bijna twee derde van de teams een deal met Adidas. "Het gaat niet alleen om kwantiteit, maar ook om kwaliteit", laat een woordvoerder van Adidas nu weten. "We rusten vier teams uit die tot de topfavorieten voor de titel behoren: Argentinië, Spanje, België en Duitsland."