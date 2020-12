Werkstudenten komen tekort voor eigen stek

Dat blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichtingsinstituut Nibud in opdracht van het ministerie van Onderwijs.

Bbl-studenten gaan meestal een dag in de week naar school en zijn de overige dagen aan het werk voor hun opleiding. Zij hebben geen recht op studiefinanciering, maar op een bbl-minimumloon. Dat varieert van ruim €764 bruto voor een 18-jarige tot €1680 voor studenten van 21-jaar en ouder. Een 20-jarige werkende mbo-student verdient €1033.

Ruim honderdduizend jongeren volgen een bbl-opleiding. Het grootste deel daarvan, ruim twee derde, woont thuis. De meerderheid van de thuiswonende bbl’ers is jonger dan 21 jaar. Studenten die thuiswonen kunnen volgens het Nibud wel rondkomen van hun bbl-inkomen.

Armoedebeleid

„Uitwonende bbl’ers zijn veruit in de minderheid onder de jonge bbl-studenten, maar we zien dat ze tussen enkele tientjes en een paar honderd euro per maand tekortkomen”, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. „Net als de jongeren die ook in ons onderzoek naar gemeentelijk armoedebeleid naar voren kwamen.”

Uit een analyse van het gemeentelijk armoedebeleid die het Nibud onlangs maakte, bleek dat zelfstandig wonende jongeren tot 21 jaar met een minimumloon moeilijk rondkomen. Of jonge bbl’ers thuis blijven wonen omdat uit huis gaan financieel geen optie is, heeft de budgetvoorlichter niet onderzocht.

Zowel jongere als oudere bbl-studenten weten vaak niet dat ze recht hebben op toeslagen en laten dus geld laten liggen, zegt het Nibud. Vliegenthart: „Financiële zorgen moeten je niet belemmeren bij het doen van een opleiding waarmee je juist je inkomenspositie kunt verbeteren.”