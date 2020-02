Vastgoedfonds WDP verliest FBI-status in Nederland

WDP voorziet dat het effect van het verlies van deze status maximaal 3 procent van de verwachte EPRA-winst per aandeel zal zijn. WDP bevestigde zijn groeiplannen voor de periode tot en met 2023. In 2023 wil WDP een EPRA-winst van minstens 1,15 euro per aandeel behalen op basis van verdere portefeuillegroei van 10 procent per jaar tot ruim 5 miljard euro in 2023.