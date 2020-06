Unilever heeft voor één hoofdkantoor gekozen, in Londen. Ⓒ ANP

Drie van onze nationale iconen waren de afgelopen dagen en weken in het nieuws, en bepaald niet in positieve zin: KLM moest al snel na het uitbreken van de coronacrisis voor miljarden bij de overheid aankloppen, Unilever koos vorige week voor Londen en de Hema is weer in de verkoop.