Bedrijvigheid industrie VS zwakt weer af

Het ISM-cijfer over de industrie kwam in februari uit op 50,1 tegen 50,9 op de eerste maand van 2020. Economen hadden vooraf gerekend op een verdere toename van de bedrijvigheid.

Een cijfer boven de 50 houdt in dat de verwerkende industrie nog aan het groeien is, terwijl een cijfer onder de 50 duidt op een groei.

Philip Marey, econoom bij Rabobank, benadrukt dat de effecten van de coronavirus al zichtbaar waren in het afgenomen vertrouwen bij inkoopmanagers. Daarnaast wijst hij er op dat er in januari nog een positief effect aanwezig was van het milde winterweer en de ondertekening van het voorlopige handelsverdrag tussen Amerika en China.

Komende donderdag komt het ISM-cijfer voor de Amerikaanse dienstensector over de afgelopen maand naar buiten. Daarbij wordt een stabilisatie voorzien.

Verder zal deze week de focus zijn gericht op het banenrapport in de VS. Er wordt over februari een toename met 190.000 nieuwe banen voorzien.

De bouwuitgaven in de Verenigde Staten zijn in januari met 1,8% toegenomen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde de Amerikaanse overheid. Economen rekenden in doorsnee op een toename met 0,6 procent. In december gingen de Amerikaanse bouwuitgaven met een herziene 0,2 procent omhoog. Eerder werd voor die maand een daling met 0,2 procent gerapporteerd.