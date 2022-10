’Hulpsinterklaas begint eerder met inkopen’

Sterren

Georgina Verbaan met schrik vrij na instorten plafond in Zeeman-winkel

Georgina Verbaan was zaterdagmiddag met haar dochter in de Zeeman-winkel aan de Grote Houtstraat in Haarlem toen een deel van het systeemplafond naar beneden kwam, meldt de actrice op Twitter. Moeder en dochter kwamen met de schrik vrij.