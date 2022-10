’Prijsplafond levert maximaal €276 per maand op’

Vanaf 1 januari geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens. Voor gas wordt het maximale tarief €1,45 per kubieke meter (m3) tot een verbruik van 1200 m3. Voor elektriciteit is dat €0,40 per KWh bij een maximaal verbruik van 2900 kWh. Dat is het verbruik van een gemiddeld huishouden. Verbruik je meer, dan gelden de normale tarieven. Die liggen bij nieuwe variabele contracten al twee tot drie keer hoger. Zo rekenen de grootste energieleveranciers al €4 of meer per kuub.

Energie-expert Joris Kerkhof van Independer heeft berekend hoe dat plafond in bepaalde standaardsituaties uitpakt. Huishoudens met een laag verbruik (1500 kwh en 500 m3) gaan ongeveer €114 per maand aan energie betalen. Dat is volgens Independer een besparing van €127 per maand ten opzichte van het maandbedrag dat dit huishouden had moeten betalen zonder prijsplafond.

Een gemiddeld huishouden (2900 kwh en 1200 m3) gaat €245 aan energie betalen. Dit is een besparing van €276 per maand.

Huishoudens met een hoog verbruik (5000 kWh en 2500 m3) gaan maandelijks aan energie zo’n €729 betalen, schat Independer. Ook zij hebben daarbij een besparing van €276 per maand, omdat het prijsplafond dus alleen geldt tot de grens van een gemiddeld huishouden.