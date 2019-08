Agenda: top bankiers moet Damrak vaart geven

De voorbije beursweek sloten beleggers vrijdag in Amsterdam af bij 541,94 punten in de AEX-index (-0,5%). Zij zochten de veilige havens. AEX-zwaargewicht Unilever (voeding en wasmiddelen) steeg 5% op weekbasis, KPN (tv- en smartphone-abonnementen) won 3,6% en Albert Heijn-moeder Ahold Delhaize 2,2%.

Chemicaliëndistributeur IMCD raakte in de AEX over de week 19,4% kwijt na „onzekere marktomstandigheden”, terwijl de kwartaalcijfers zelf als goed werden beoordeeld. Verzekeraar Aegon verloor 6,8% nadat zijn cijfers een verzwakte kapitaalpositie onthulden.

„Dat de Chinese industriële productie nu een zeventien jaars dieptepunt heeft bereikt, dat de Duitse gouden jaren voorbij zijn, en we de waarschijnlijkheid van een no-deal Brexit hebben moeten opschroeven tot 25%, heeft ook niet geholpen”, aldus Carsten Brzeski van ING Investment Office.

"Er is op basis van harde cijfers geen reden om erg te gaan zitten somberen"

De nog lager geworden rente op langlopende staatsschuld heeft de vrees van een naderende recessie aangewakkerd. Voor Brzeski is het bij ruim $1600 miljard aan obligaties die een negatief rendement bieden „alle ogen op het Jackson Hole”, waar de top van de financiële wereld en vooral van centrale banken donderdag bijeenkomt.

Maar onderliggend zijn de meeste cijfers en de economie nog behoorlijk goed, nuanceert Simon Wiersma van ING achter zijn schermen met actuele cijfers en vooruitzichten van bedrijven. „Er is op basis van harde cijfers geen reden om erg te gaan zitten somberen.”

Het Centraal Planbureau (CPB) steunt Wiersma’s beeld. Er is volgens de Augustusraming van deze week, bij 1,9% groei van het bruto binnenlands product dit jaar, voor 2020 nog 1,4% toename te zien.

Positieve loonontwikkeling

Vooral „door de gure wind uit het buitenland” koelt het af. Maar er is anders dan in Duitsland geen krimp, er blijft een begrotingsoverschot en „de koopkracht ontwikkelt zich in 2020 positief door de stijging van de reële lonen”, stelt CPB-directeur Laura van Geest.

De gevreesde renteverlaging zou direct banken en verzekeraars moeten treffen. Ze zijn voor hun inkomsten afhankelijk van die rente, waartegen ze in- en uitlenen. ABN Amro en ING hebben zich daartegen al relatief goed ingedekt, aldus zakenbank RBC. ABN won 3,7% over de week.

„Beleggers zijn ook voorzichtig geworden, omdat we naar het staartje van de Nederlandse kwartaalresultaten gaan”, zegt handelaar Hans de Jonge van private bank Degroof Petercam. Hij verwijst naar de cijfers van ICT Group, Heijmans, Boskalis, BAM Groep, Adyen en ASR Nederland.

"In die weinig liquide markt, kunnen partijen met enkele transacties al forse koersuitslagen op de beurs bewerkstelligen"

„Veel invloed zullen hun cijfers niet krijgen”, zegt De Jonge meteen. „Het gaat om macrocijfers en de markt wordt momenteel zo ontzettend door internationale politiek en gedoe bepaald. Ik voorzie veel kleine bewegingen op de Nederlandse beurs. Het is wachten op grote gebeurtenissen die de marktgroei laten bewegen.”

De markt werd door uitspraken van ECB-bestuurder Olli Rehn van donderdag al naar de vergadering van september getrokken. Daar wordt minimaal een renteverlaging verwacht. Rehn suggereerde echter dat de markt gediend is bij meer en sprak van een „substantieel” steunpakket.

Handelaar Rein Schutte van Boer & Olij Securities waarschuwt beleggers ondertussen voor grote uitschieters op de beurs, die afleiden van de grote lijn. Schutte: „We zitten nog in de zomer, de grote institutionele beleggers moeten nog terugkeren van vakantie. In die weinig liquide markt, kunnen partijen met enkele transacties al forse koersuitslagen op de beurs bewerkstelligen. Iedereen is op zijn hoede gezien de snelheid en felheid van die koersen. Dat maakt de bereidheid om aandelen te kopen wat minder”, zegt hij over het sentiment voor komende week.

Daarin komen de notulen van de Federal Reserve aan bod en op donderdag de inkoopmanagerscijfers. „De rest van de dagen vullen we met tweets, waar computers van beleggers weer heftig op gaan reageren”, schetst Schutte.

De hele agenda:

Maandag 19 augustus

11.00 Eurozone: Inflatie (juli)

Dinsdag

07.30 Halfjaarcijfers Avantium

13.00 VS: Kwartaalcijfers Home Depot, HP Enterprise, Foot Locker

Woensdag

06.30: NL: Consumentenvetrouwen, consumptie

07.00 - 08.00 Halfjaarcijfers ICT Group, Heijmans

08.00 NL: Prijzen bestaande koopwoningen

16.00 VS: bestaande woningverkopen

20.00 VS: Notulen Federal Reserve

Donderdag

Symposium centrale bankiers Jackson Hole

06.30 NL: Investeringen (juni)

07.00 NL: resultaten BAM, Boskalis en Batenburg, Stern

10.00 EU: samengestelde inkoopmanagersindex

13.30 EU: Notulen ECB

16.00 VS: Consumentenvertrouwen

22.00 VS: Resultaten HP Inc.

Vrijdag

11.15 Aandeelhoudersvergadering Naspers

16.00 VS: Verkoop nieuwe huizen (juli)

Zaterdag

09.00 G7-bijeenkomst in Biarritz (zondag ook)