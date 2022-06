Gigantische ontslagvergoeding en gedoe rond erfenissen

Met de meeste smartphones kun je een gesprek opnemen. Wat de meeste mensen waarschijnlijk niet weten, is dat dit in uitzonderlijke gevallen veel geld kan opleveren. Een directeur die mondelinge afspraken over een winstdeling voor de zekerheid opnam, krijgt een half miljoen mee bij zijn ontslag, in plaats van €5000.

Een fraudezaak krijgt een bijzondere twist als blijkt dat de verdachte een miljoenenerfenis heeft gekregen.

Waar al sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne voor werd gevreesd, is nu gebeurd. Poetin draait de gaskraan naar Nederland dicht. Wat betekent dit voor onze energievoorziening?

De beveiligers en kofferdragers kunnen hun slechtbetaalde werk amper nog aan, en reizigers staan vele uren in de rij om te kunnen vliegen. En waar was Schiphol-baas Dick Benschop? Onder meer op vakantie met het gezin en lekker in een bootje, ontdekte De Telegraaf.

Een andere man had minder pech dan onze fraudeverdachte: hij was ook erfgenaam van zijn biologische vader, maar moest het hoogste belastingtarief betalen omdat zijn stiefvader hem had erkend.

Een werkgever mag personeel niet discrimineren. Maar een ziekenhuis mag wel van een moslima vragen dat zij kleding met korte mouwen draagt, omdat dit vanwege de coronapandemie noodzakelijk is om infectiegevaar te verminderen. Ze krijgt wel €8500 mee met haar ontslag.

Op Schiphol, we noemden het al eerder, is het een grote chaos. Ben jij van plan binnenkort hier het vliegtuig te pakken? We zochten uit hoe druk het ongeveer zal worden. Reisorganisaties verwachten ondertussen rechtszaken.

De benzineprijs zit alweer in de buurt van de recordprijzen uit maart, en dat terwijl accijns inmiddels is verlaagd. De tank volgooien in het buurland kan geld opleveren, maar let goed op.

Alles wordt duurder, merken we allemaal. Consumenten geven al minder uit in winkels.

Ook opvallend is dat justitie eindelijk de ’notaris van de onderwereld’ kon arresteren. Dirk K. wordt verdacht van het grootschalig witwassen van crimineel vermogen.