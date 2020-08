AEX werkt met steun ASR verlies snel weg

De AEX noteerde rond half tien 0,4% hoger bij een stand van 561,76 punten. De Midkap ging 0,3% vooruit naar 812,44 punten.

Andere Europese beurzen veerden ook op. De DAX en de CAC40 wonnen beide 0,2%.

Op Wall Street wisten de S&P 500 en techbeurs Nasdaq gisteravond de recordstanden nipt aan te scherpen ondanks de bezorgheid bij Amerikaanse consumenten over de impact van de coronacrisis. Vanmiddag zijn de ogen gericht op de detailhandelsverkopen in de VS.

Hoofdrol ASR

In de AEX kreeg ASR de handen op elkaar na de publicatie van de resultaten. De koers van de verzekeraar schoot 4,6% omhoog. Volgens analisten bij Citi zien de prestaties van ASR in de eerste helft van het jaar er goed uit. Zij wijzen daarbij onder meer naar het operationele resultaat en het genereren van kapitaal.

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield zette de herstelbeweging voort met een vooruitgang van 1,4%. Philips dikte 0,2% aan. Analisten bij LBBW hebben het medische zorgtechnologiebedrijf van de verkooplijst gehaald.

Na de dip van de voorgaande dag wist Shell het openingsverlies snel om te slaan naar een plus van 0,1%. Analisten bij de Britse bank Barclays schroefden hun aanbeveling voor het olie- en gasconcern terug van ’houden’naar ’onderwogen’ gelet op de relatief hoge waardering en het beperkte momentum.

Na de malaise in voorbije handelsdagen vond Galapagos de weg omhoog met een winst van 2,7%. De biotechnoloog gaat nieuwe inzichten in idiopathische longfibrose (IPF) en gerelateerde klinische ontwikkelingen presenteren tijdens het virtuele European Respiratory Society (ERS) International Congress 2020.

AScX-fonds Van Lanschot Kempen kreeg er 1,3% bij. De private bank heeft naar eigen zeggen een sterk tweede kwartaal gedraaid, waarbij het verlies in het eerste kwartaal werd omgezet naar een winst.

Goede zaken Alfen

Alfen zat in de lift met een plus van 4%. De laadpalenmakerheeft in het tweede kwartaal ondanks de coronacrisis niet te maken gehad met geannuleerde orders en profiteerde van de toenemende focus de energietransitie. Het bedrijf uit Almere groeide op alle fronten. De vraag naar laadoplossingen voor elektrische auto's verdubbelde ruim en de tak die zich bezighoudt met de opslag van energie groeide ook flink.

