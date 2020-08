Eindsprint Damrak op groeicijfers in VS

De AEX-index sloot 1,2% hoger bij een stand van 566,23 punten. De Midkap ging 0,8% vooruit naar 816,58 punten.

De Duitse DAX-index en Franse CAC40 wonnen 0,9% en 0,7%, de Britse FTSE 100 zakte 0,1%.

In de obligatiemarkt ging de yield van de Amerikaanse 10 jaars staatsschuld van 0,680% naar 0,701%. Dat is het hoogste niveau in twee weken en een signaal dat beleggers optimistischer worden over de Amerikaanse economie, aldus Goldman Sachs. Terwijl die economie nog zwaar onder de coronapandemie zucht.

Aangetrokken orders voor duurzame goederen in de Verenigde Staten, die het hoogste niveau sinds februari bereikten, gaven de markt steun.

In New York noteerde de S&P 500 0,4% hoger, de Nasdaq koerste 1,1% in de plus. De Dow bleef echter weer achter, met 0,2% verlies.

,,Het verschil wordt veroorzaakt door het gewicht van sterke technologieaandelen in de index. Dat verschil was al groot en is dankzij de recent bevestigde kwartaalresultaatverwachtingen alleen maar versterkt. En technologie weegt veel minder zwaar in de Dow Jones”, zegt analist Wim Zwanenburg van vermogensbeheerder Stroeve & Lemberger.

Hij verwijst naar het aandeel van bedrijfscloudspecialist Salesforce, dat vanaf maandag in de Dow Jones oliebedrijf ExxonMobile vervangt en vandaag 26% hoger noteert.

De markt kijkt verder uit naar de Jackson Hole-bijeenkomst vandaag. Fed-voorzitter Powell zou volgens marktvorsers de sluier van details voor een cruciale verschuiving kunnen optillen. Niet langer ieder jaar naar 2% inflatie streven, maar kiezen voor een gemiddeld inflatiedoel.

Daarmee zou het niveau van 2% snel kunnen worden overstegen en de lage inflatie van afgelopen kunnen goedmaken. Dat zou langer lagere rentes vereisen, wat slecht is voor de dollar.

Duitse steun helpt

Investment manager Simon Wiersma van ING ziet optimisme, afgeleverd door de tandem van overheidssteun en hulp van centrale banken. ,,De stellige Duitse regeringssteun, met verlenging van de hulp aan bedrijven voor het doorbetalen van salarissen, is vandaag zo’n voorbeeld.”

De mogelijke aanpassing van het inflatiedoel in Jackson Hole is relevant maar niet het allerbelangrijkste, zegt Wiersma. „De markt zoekt duidelijke herbevestiging dat de Fed blijvende liquiditeitssteun verstrekt.”

Mogelijk zegt Fed-voorzitter Powell iets over de rentecurve-verwachting. ,,Als ze de yield curve meer willen controleren, zullen de lange rentes gedrukt worden. Als de Amerikaanse overheid meer overheidssteun biedt en schuldpapier uitgeeft, dan moeten die wel gefinancierd en dus opgekocht worden, vooral door de Federal Reserve. Als de markt dit papier moet kopen, kunnen rentes oplopen en dat wil je momenteel niet.”

Rentes moeten in de coronacrisis lange tijd laag blijven, zoals nu, zegt hij. „En dat is meteen de belangrijkste steun voor de waarderingen van aandelen.”

Vondst vaccin heeft bijwerking

De markt hoopt op een vaccin tegen corona. Als dat komt, zou diezelfde markt dat weleens als negatief kunnen oppikken, zegt Wiersma. ,,Dan neemt de kans toe dat centrale banken de markt minder zullen steunen, rentes gaan dan omhoog en aandelen worden relatief duurder. Als het coronavirus kan worden bestreden, kan de groei echt aantrekken, en dan kun je veel meer inflatie krijgen.”

Wiersma ziet het als zorgwekkend dat de verhouding tussen het aantal stijgende en het aantal dalende aandelen nu is beland op het laagste niveau sinds 2003. ,,Dat betekent dat de recordstand alleen zijn toe te schrijven aan een zeer beperkt aantal aandelen, terwijl de andere dalen. Dat maakt de markt kwetsbaar.”

Brentolie noteerde $46 per vat, terwijl producenten hun platforms in de Golf van Mexio en de Amerikaanse zuidkust op slot doen nu orkanen Laura, Marco en Mauro aan kracht winnen.

Hoofdrol ASR

In de AEX kreeg ASR (+4,4%) bovenin nog altijd de handen op elkaar na de publicatie van de resultaten. Volgens Citi zien de prestaties van ASR in de eerste helft van het jaar er goed uit. Zij wijzen onder meer naar het operationele resultaat.

Branchegenoot NN Group ging in de slipstream van ASR 1,6% opwaarts en een aandeel Aegon werd 1,8% duurder.

ING won 0,6%, ABN Amro verloor 0,8%.

Prosus werd tot 3% winst ingekocht. De chipmachinemaker ASML, die 16,2% weging heeft in de AEX, noteerde 1,2% hoger. Staalmaker ArcelorMittal ging 3,6% hoger, maar heeft 1% indexweging.

Na de malaise in voorbije handelsdagen vond Galapagos de weg omhoog met een winst van 1,7%. De biotechnoloog meldde nieuwe inzichten in idiopathische longfibrose en gerelateerde klinische ontwikkelingen te presenteren.

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield zette de herstelbeweging voort met een vooruitgang van 1,2%.

Advies Shell verlaagd

Na de dip van de voorgaande dag, hield Shell - met 11,9% weging in de AEX - net 0,2% winst. Analisten bij de Britse bank Barclays schroefden hun aanbeveling terug van ’houden’naar ’onderwogen’. Ze vinden het aandeel relatief duur, terwijl er niet direct veel potentie is. Barclays wil meer zicht krijgen op een strategie, maar die wordt pas in februari verwacht.

Philips verloor 1%. Analisten bij LBBW hebben het medische zorgtechnologiebedrijf van de verkooplijst gehaald.

Data-analysebedrijven Relx en Wolters Kluwer moesten beide 0,9% afstaan. Zwaargewicht Unilever, die 13,6% van index uitmaakt, trok de AEX voor 0,4% omlaag.

PostNL voerde de lijst met winnaars in de AMX-index aan. De koers van het pakjesbedrijf steeg 3,1%. Aan de kant zakte Altice Europe 2,1% weg.

Led-producent Signify bleef vlak na een kritisch rapport van de RIVM over de werking van uv-c licht, waarin het momenteel investeert.

AScX-fonds Van Lanschot Kempen kreeg er 2,4% bij. De private bank heeft naar eigen zeggen een sterk tweede kwartaal gedraaid, waarbij het verlies in het eerste kwartaal werd omgezet naar een winst.

Uitstekende zaken Alfen

Alfen bouwde zijn koerswinst uit tot +23%. Beleggers reageerden enthousiast op de resultaten. De laadpalenmaker heeft in het tweede kwartaal ondanks de coronacrisis niet te maken gehad met geannuleerde orders en profiteerde van de toenemende focus de energietransitie.

Op de lokale markt ging de Israëlische investeringsmaatschappij Kardan 25% zuidwaarts. Het deed recent meerderheidsbelang Palgey Maim van de hand, als onderdeel van de strategie om onderdelen te verkopen en de financiële basis te versterken.

