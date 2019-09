Bank of Japan laat beleid onveranderd

Er was in de markt voor dit moment nog geen wijziging in het beleid van de Bank of Japan (BoJ) verwacht door de meeste economen. De BoJ kondigde wel aan het beleid nog scherper onder de loep te gaan nemen, wat betreft verdere versoepeling. Daarmee hintte de BoJ op mogelijke stappen in oktober, mede vanwege zorgen over de effecten van de afkoelende wereldeconomie voor de Japanse economie.

Op woensdag kwam de Amerikaanse Federal Reserve met een nieuwe renteverlaging, terwijl ook de Europese Centrale Bank (ECB) nieuwe stimuleringsmaatregelen heeft aangekondigd.