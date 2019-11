Oprichter Uber loost pakket aandelen voor half miljard

Dat blijkt uit een melding bij de toezichthouder in de Verenigde Staten.

Kalanick greep de kans om aandelen te verkopen toen de wettelijke ’lock up’ was beeïndigd en aandeelhouders van het eerst uur hun stukken mochten verkopen.

Uber-topman Kalanick, voor het uitbeken van alle tumult, in 2016 met remier Rutte, en oud-eurocommissaris Neelie Kroes. Ⓒ FOTO ANP

Aandeelhouders mogen ze pas na zes maanden na de beursnotering aanbieden. Uber ging in mei naar de Amerikaanse beurs. Sindsdien verloor het aandeel een derde van zijn waarde afgezet tegen de introductiekoers. Na het nieuws dat Kalanick aandelen had verkocht, zakte Uber nog eens 2% op de beurs.

Kalanick werd in 2017 gedwongen als bestuursvoorzitter zijn eigen bedrijf te verlaten, na tumult over zijn optreden en de cultuur die onder hem bij Uber was ontstaan. Hij is nog wel commissaris bij Uber, waar hij eerder samenwerkte met oud-minister en voormalig eurocommissaris Neelie Kroes.

Kalanick verkocht al eerder voor $1,4 miljard aan aandelen.