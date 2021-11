Waterschap tientje duurder voor huiseigenaar

Een alleenstaande met een koopwoning moet ongeveer €7 meer aan waterschapsbelasting ophoesten. De UVW verwacht dat samenwonende huurders gemiddeld €5 duurder uit zijn. Een alleenstaande met een huurhuis is circa €3 meer kwijt aan het waterschap.

Volgens de koepelorganisatie is de verhoging nodig, omdat de waterschappen steeds meer maatregelen moeten nemen om Nederland klimaatbestendig te houden. Het gaat onder meer om dijkversterking en het aanleggen van waterbergingen.

Op de proef gesteld

„Het KNMI heeft recent in het Klimaatsignaal aangegeven dat de klimaatverandering in Nederland sneller gaat dan eerder verwacht en grote effecten gaat hebben”, zegt UVW-bestuurslid Toine Poppelaars. „In juli was er te veel water. Maar ook de droogte heeft de waterschappen de afgelopen jaren al zwaar op de proef gesteld.”

Volgens Poppelaars halen de waterschappen in 2022 in totaal ruim €3,2 miljard aan belasting op. De exacte hoogte van de belasting verschilt trouwens per waterschap, omdat ze allemaal met andere omstandigheden te maken hebben voor het waterbeheer. De 21 waterschappen maken de komende weken de definitieve tarieven bekend.