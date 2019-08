'Zwakke omzet Avantium'

De omzet zakte met 1,2 miljoen tot 5,2 miljoen euro. Dat was volgens het bedrijf te wijten aan de timing van de orderintake. KBC ziet geen reden zijn beleggingsadvies aan te passen. De marktkenner blijft sceptisch over de mogelijkheden van Avantium om voldoende kapitaal aan te trekken voor de geplande investeringen.

Een analist van ING ziet de halfjaarrapportage van Avantium als positief. De gelduitstroom in het afgelopen jaar was lager dan verwacht. De tegenvallende omzet uit de katalysatorenactiviteiten, wordt naar verwachting in de tweede helft van het jaar goedgemaakt, zo denkt de kenner.

KBC heeft een reduce-advies met een koersdoel van 1,75 euro voor het aandeel. ING heeft het bedrijf op zijn kooplijst staan met een koersdoel van 12,90 euro. Avantium stond dinsdag omstreeks 09.45 uur 7 procent lager op 2,46 euro.