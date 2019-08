Forse winststijging bij investeerder HAL

De nettowinst van HAL kwam uit op 192 miljoen euro, tegen 48 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar. IEV is de houdstermaatschappij van Intersafe en Elacin en distribueert en produceert producten voor persoonlijke bescherming. In december vorig jaar kondigde HAL aan dat dit dochterbedrijf werd verkocht aan het Franse Lyreco.

Overigens worden de cijfers gekleurd doordat HAL in de vergelijkbare periode vorig jaar nog een forse afschrijving op de deelneming in baggeraar Boskalis in de boeken opnam. Het effect voor HAL was destijds van 137 miljoen euro. Afgelopen zes maanden moest HAL nog wel afschrijven op brillenbedrijven GrandVision en Safilo, maar dat ging met respectievelijk 39 miljoen en 36 miljoen euro om kleinere bedragen.

De zogeheten nettovermogenswaarde, onder meer gebaseerd op de beurswaarde van de beursgenoteerde minderheidsbelangen van HAL, is in de eerste helft van dit jaar met 639 miljoen euro gestegen. Eind juni ging het in totaal om bijna 11,7 miljard euro.