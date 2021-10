’Bouw meer huizen met tuinen’

Premium

’Eigen woning is ook vermogen, dus box 3’

Het IMF heeft onlangs gesuggereerd dat de eigen woning niet moet worden belast in box 1 van de inkomstenbelasting, maar in box 3. Dat is een prima advies, maar niet origineel: het is de afgelopen jaren al vele malen gesuggereerd door onder andere fiscale wetenschappers, onder wie ook ik.