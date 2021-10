Premium Het beste van De Telegraaf

’Meer huizen met tuinen helpt tegen woningtekort’

Door Yteke de Jong

Weespersluis is volgens het EIB een voorbeeld van geslaagd bouwen in het weiland. Ⓒ foto Hollandse Hoogte

Er moeten meer woningen in groen komen. Want hoewel een merendeel van de Nederlanders de voorkeur heeft voor een huis met een tuin, worden er de komende jaren vooral appartementen gebouwd. Dit beleid is zo ver doorgeschoten dat het niet meer aansluit op de vraag.