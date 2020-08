Walmart in trek op hoger Wall Street

Vlak na opening stond de Dow Jones-index 0,3% hoger. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,5%. De breed samengestelde S&P 500-index ging 0,2% vooruit.

De Amerikaanse president Donald Trump zegt in zijn tweede termijn in het Witte Huis de belastingen te zullen verlagen. Ook zal hij tien miljoen banen creëren in tien maanden, het land te veranderen in de „productiesupermacht van de wereld” en een einde maken aan de Amerikaanse afhankelijkheid van China.

De Amerikaanse centrale bankier Jerome Powell verklaarde op het jaarlijkse symposium in Jackson Hole dat de Fed voortaan mikt op een inflatie in de VS die gemiddeld rond de 2% schommelt. Deze stap geeft meer ruimte voor de uitgifte van langetermijnleningen, die doorgaans gevoeliger zijn voor inflatie.

Bij de bedrijven ging de aandacht uit naar Coca-Cola (+1%). Het frisdrankconcern kondigde een vrijwillige vertrekregeling voor personeel aan als onderdeel van een strategisch plan. Hier kunnen naar verwachting 4000 medewerkers gebruik van maken. In eerste instantie gaat het om werknemers in de VS, Canada en Puerto Rico. Het bedrijf rekent $350 miljoen tot $550 miljoen kwijt te zullen zijn aan ontslagvergoedingen. Coca-Cola sluit ontslagen ook niet uit.

Verder blijft de ophanden zijnde overname van de Amerikaanse tak van filmpjesapp TikTok de gemoederen bezighouden. Supermarktconcern Walmart (+2,3%) heeft zich achter Microsoft (+1,1%) geschaard in de poging van het softwarebedrijf om TikTok in te lijven. Ook Oracle (+0,4%) aast op het onderdeel.