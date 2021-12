Ouderen blij met motto Rutte IV

De ouderenorganisatie, in 2017 ontstaan door een fusie van de katholieke KBO en de protestantse PCOB, telt 200.000 en is daarmee in Nederland de grootste in zijn soort. „In deze coronatijd is ’omzien naar elkaar’ zelfs uitgegroeid tot een steeds terugkerend mantra. Daar waar elkaar persoonlijk ontmoeten niet vanzelfsprekend is en daardoor eenzaamheid onder ouderen op de loer ligt, moet je juist naar elkaar omzien”, zegt hoofd communicatie Gusta Willems.

Ook het tweede deel van het motto krijgt de handen van de senioren op elkaar, maar had nog wel steviger gemogen, zegt Willems. „De uitdagingen die er al zijn, en alleen maar groter worden in de toekomst, moeten nu al aangepakt worden. Denk aan seniorenhuisvesting, pensioenen en de zorg. Dus niet alleen vooruitkijken, maar ook aanpakken!”

Woensdagmiddag presenteren de formerende partijen het coalitieakkoord voor het aanstaande kabinet-Rutte IV.