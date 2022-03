SER: werknemers krijgen meer zeggenschap over thuiswerken

In het netwerk bundelen Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) en de zelfstandig ondernemers zonder personeel binnen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hun krachten. Eerder werd de zzp-er in de SER alleen door PZO vertegenwoordigd. Van de Ven is voorzitter van het anderhalf jaar geleden opgerichte VZN en tevens voorzitter van het netwerk.

De coronapandemie heeft volgens Van de Ven aangetoond hoe belangrijk het is dat de stem van zelfstandigen krachtiger gehoord wordt: „De steunpakketten waren voor zelfstandigen niet op maat.” Als lid van het adviesorgaan voor regering en parlement wil ze thema’s op tafel leggen zoals de onduidelijkheden rond de Wet DBA die schijnzelfstandigheid moet aantonen, de adresgegevens van zelfstandigen in het handelsregister en de discussie of zelfstandigen hun eigen boontjes kunnen doppen zonder ingewikkelde regelzucht.

De afgelopen jaren is het aantal zelfstandigen toegenomen tot circa 13% van alle werkenden. Dit rechtvaardigt volgens de oprichters van het Netwerk Zelfstandig Ondernemers een betere en duidelijke vertegenwoordiging in het maatschappelijk overleg. Niet alleen in de SER, maar ook in beleidsoverleggen met departementen. Van de Ven: „Door de krachten te bundelen kan niemand in Den Haag meer over de belangen van deze groep heenstappen.”