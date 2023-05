Premium Het beste van De Telegraaf

Eerste grootschalige productielocatie Mosa Meat; kweekvleeshamburger nog niet in Nederland

Chef-kok Hans van Wolde: „De lekkerste hamburger die ik in mijn leven heb mogen proeven.” Ⓒ Eigen foto

Maastricht - Kweekvleesproducent Mosa Meat heeft maandag in Maastricht zijn eerste grootschalige productiefaciliteit geopend. Het bedrijf heeft daarmee de capaciteit om jaarlijks tienduizenden gekweekte hamburgers te maken. Nederlandse vleesliefhebbers zullen nog een aantal jaren moeten wachten tot ze de kweekburgers kunnen kopen. Op dit moment is verkoop van kweekvlees alleen toegestaan in Singapore.