Column: wie stopt het pond na de gevaarlijke plannen van Truss?

Premium Financieel

Column: Britten dreigen Joegoslavië en Zimbabwe achterna te gaan

Opkomende markten hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Een ervan is dat de financiële markten van tijd tot tijd het vertrouwen in de regering en het economisch beleid ervan verliezen. Vrijwel altijd is onnavolgbaar en ronduit schadelijk beleid de reden daarvoor. De vingerafdruk daarvan, d...