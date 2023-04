Premium Het beste van De Telegraaf

Elk kwartaal speelt levensmiddelenconcern het spel van prijs en volume Unilever-topman verdedigt hogere prijzen: ’Wij profiteren niet van inflatie’

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Vertrekkend topman Alan Jope krijgt opnieuw veel vragen over de winst die Unilever maakt. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Ook in het eerste kwartaal van 2023 heeft Unilever het spel van prijs en volume gespeeld. Stijgende kosten betekenen hogere prijzen in de winkel. Op de vraag of de winst niet een onsje minder kan om consumenten te ontzien, reageert scheidend ceo Alan Jope geïrriteerd. „Wij absorberen een kwart van de kosten en ook onze aandeelhouders betalen mee.”