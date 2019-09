Havik? Of duif? Ⓒ ANP

Duitsland mag dan op een recessie afstevenen, dat is geen reden tot paniek. En het opkopen van staatsobligaties door de Europese Centrale Bank (ECB) is al helemaal niet nodig. Met die uitspraken gooide Bundesbank-president Jens Weidmann vorige week de knuppel in de Frankfurter duiventil.