'Afwachtend begin voor Damrak'

Verfproducent AkzoNobel kampte in het eerste kwartaal met lagere verkopen. Dat kwam vooral door slechte marktomstandigheden in de scheepvaartsector en de olie- en gasindustrie. Ook wisselkoerseffecten speelden het bedrijf parten. De winst bedroeg 253 miljoen euro. Als de verkochte speciaalchemietak niet wordt meegerekend, kwam het resultaat uit op 119 miljoen euro.

Uitzendconcern Randstad boekte afgelopen kwartaal meer winst en omzet, dankzij de aanhoudend sterke vraag naar personeel. Met name in Europa gingen de zaken voor Randstad goed met een omzetgroei van 9 procent. In de Verenigde Staten was de omzetontwikkeling echter vlak. In de rest van de wereld nam de omzet met 11 procent toe.

Unibail-Redamco

Flow Traders vervijfvoudigde het handelsinkomen in het eerste kwartaal. De beursintermediair profiteerde met name van de toegenomen handel op de onrustige markten. Het toegenomen handelsinkomen zorgde voor een flink hogere nettowinst.

Unibail-Rodamco kwam maandag na de slotbel met een update. Het vastgoedconcern zag de omzet in het eerste kwartaal licht toenemen. Het bedrijf profiteerde vooral van hogere huuropbrengsten van zijn winkelcentra. Kepler Cheuvreux verhoogde het advies voor het aandeel naar kopen.

BAM

Ook BAM en VolkerWessels staan in het nieuws. De bouwers hebben volgens De Telegraaf opnieuw te kampen met tegenslag bij de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Een onderaannemer van het Zuid-Koreaanse bedrijf dat de sluisdeuren maakt heeft financiële problemen. Volgens de krant loopt de bouw een jaar vertraging op.

De Europese beurzen sloten maandag overwegend hoger. De AEX-index klom 0,7 procent tot 554,25 punten en de MidKap bleef onveranderd op 792,00 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen 0,2 tot 0,5 procent. Wall Street deed een stapje terug.

De euro was 1,2216 dollar waard, tegen 1,2212 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 69,22 dollar. Brentolie klom 0,6 procent tot 75,14 dollar per vat.