Pionieren met mondkapjes van eigen bodem

Afpro-directeur Karel Bosschieter (links) en projectdirecteur Joost Verlaan. Ⓒ MOOIJ, MARTIN

Bij filterfabrikant Afpro in Alkmaar rollen sinds deze week de eerste Nederlandse mondkapjes van de band. Bestemd voor artsen en verpleegkundigen in de coronazorg en gemaakt volgens hoogwaardige technologie van Nederlandse bodem. In Alkmaar zijn ze niet van plan die waardevolle knowhow nog uit handen te geven.