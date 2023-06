Premium Het beste van De Telegraaf

Klant kan niet meer onder prijsafspraak uit, ook al heeft de installateur minder uren nodig

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Installateur en klant ruziën over de prijs. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Als je een prijsafspraak maakt met een klusjesman of monteur, kun je daar later niet zomaar op terugkomen. Ook al heeft de monteur de klus sneller klaar dan hij vooraf dacht. Een man die in januari 2023 een installateur inhuurde om een aantal nieuwe radiatoren te plaatsen bij hem thuis, kreeg na afloop mot over de prijs. maar de Geschillencommissie voor Installateurs geeft de techneut gelijk en de klant moet de volle mep betalen.