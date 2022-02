Groei in vierde kwartaal, Nederlandse economie weer groter dan voor corona

De groei was stukken lager dan in het tweede en derde kwartaal van 2021. Toen groeide onze economie nog met 3,8%. en 2,1%. Dat er in het vierde kwartaal tóch nog een plusje overbleef, was volgens het CBS vooral te danken aan hogere investeringen, die met 2,6% stegen, en het handelssaldo. Ook gaf de overheid meer geld uit.

Over heel 2021 groeide het bruto binnenlands product met 4,8%. Dat komt doordat huishoudens meer consumeerden, en omdat er meer gehandeld werd. Ook in vergelijking met 2019, het jaar voor de pandemie, is onze economie gegroeid, namelijk met 0,8%. De krimp van 2020 van 3,8% is daarmee in een jaar tijd goedgemaakt, meldt het CBS.

Minder uitjes door lockdown

De december-lockdown was ook terug te zien in de consumptie van Nederlandse huishoudens. We gaven met z’n allen 10,9% minder uit aan diensten dan in december 2019, de laatste feestmaand voor de pandemie losbarstte. Onder diensten vallen onder meer bezoekjes aan de kapper en de horeca uitjes naar een pretpark, theater of bioscoop. De bestedingen lagen wel hoger dan in 2020, maar toen was de horeca en uitgaanssector heel de maand december dicht.

Consumenten hebben in december, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, 7,1% meer uitgegeven aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd, dan in december 2020.

Horeca en cultuur pandemie niet te boven

De schade van de pandemie is nog niet overal ingehaald. De horeca herstelde in 2021, maar niet genoeg om het verlies van 2020 te compenseren. Vergeleken met 2019 is de toegevoegde waarde van de horeca bijna een derde lager.

Nog somberder is het beeld voor de cultuursector. Na krimp in 2020 ging de sector cultuur en recreatie in 2021 nóg eens 3% onderuit omdat er bijna heel 2021 beperkingen golden.

Europese groei

Tegen het einde van de ochtend worden Europese cijfers bekend gemaakt door statistiekbureau Eurostat. De verwachting is dat Nederland het vierde kwartaal slechter presteerde dan de rest van de eurozone, aangezien ons land een van de weinigen was met zo’n strenge lockdown in december.