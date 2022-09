Nietsvermoedende sollicitant prooi van oplichters

In de vacature staat dat een uitzendbureau voor het werk bemiddeld, maar de naam van dit uitzendbureau wordt misbruikt. Het heeft in werkelijkheid niets met de nep-vacature te maken.

Wie reageert, krijgt een berichtje via WhatsApp dat hij of zij direct is aangenomen. Soms volgt daarna nog een sollicitatiegesprek via de telefoon. De sollicitant wordt vervolgens gevraagd om persoonlijke informatie. Om het contract zo snel mogelijk in orde te maken, moet diegene een kopie van bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs of id-kaart opsturen en een kopie van de bankpas.

Ter controle van de bankrekening moet de sollicitant vervolgens €0,01 overmaken. Ook wordt gevraagd via een link €4,95 te betalen voor een laptop. Dit is een vorm van oplichting die eerder vooral werd gezien bij bijvoorbeeld Marktplaats. Een verkoper wordt dan gevraagd een cent over te maken, voordat de koper wil betalen. Maar wie op de betaallink klikt, deelt gegevens van de eigen bankrekening.

Bankrekening geopend

Wie dit doet, heeft echter geen nieuwe baan, maar een abonnement afgesloten. Het kan ook zijn dat er een telefoon op je naam wordt gekocht of een bankrekening op je naam wordt geopend, met alle mogelijke nadelige gevolgen van dien.

De Fraudehelpdesk raadt aan om bij vacatures voor thuiswerken goed te controleren of het wel een echte vacature is. Dat kan door het genoemde uitzendbureau online op te zoeken en na te vragen of de vacature wel echt via hen openstaat. Controleer ook het bedrijf waar je voor zou gaan werken. En maak nooit geld over voor een nieuwe baan, ook niet om zogenaamd je gegevens te verifiëren.