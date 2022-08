Beursblog: belegger pakt IMCD en Signify op onderweg naar banenrapport VS

De AEX maakt vrijdagochtend een pas op de plaats. Beleggers doen het rustig aan in de aanloop naar het Amerikaanse banenrapport. Bij de hoofdfondsen ligt vooral Aegon zwak in de markt. IMCD zit in de kopgroep. In de Midkap zien beleggers brood in Galapagos.