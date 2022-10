Minister Kaag: geen verbod op trustkantoren in Nederland

Wel ’herbergt de sector serieuze risico’s’, stelt zij vrijdag in een Kamerbrief. Er ligt een wetsvoorstel dat zulke dienstverlening verbiedt ’in gevallen met hoge integriteitsrisico’s.’

De trustkantoren, firma’s die soms tientallen bedrijven beheren die in het buitenland zijn gevestigd, zijn in Nederland dankzij internationaal gunstige belastingwetgeving ruim vertegenwoordigd. Bij een aantal ’brievenbusfirma’s ondersteund door trustkantoren, constateerde de overheid na publicatie van de Panama Papers een serie illegale activiteiten. In 2019 waarschuwde De Nederlandsche Bank (DNB) dat ’het aantal signalen over illegale trustdienstverlening significant was gestegen’.

In juli dit jaar kwam bureau SEO Economisch Onderzoek met zijn eigen resultaten, die vrijdag door Kaag aan de Kamer zijn doorgeleid. Het kabinet liet specifiek onderzoek doen naar ’illegale trustdienstverlening’.

Niet doelmatig

„De onderzoekers concluderen dat een verbod niet efficiënt en doelmatig is ter beheersing van integriteitsrisico’s”, schrijft de bewindsvrouw. Een deel van de diensten zal snel uitwijken naar andere landen. Een verbod leidt ertoe dat activiteiten in de duisternis verdwijnen. Dat betekent dan weer dat het witwasrisico groeit, meldt Kaag.

Zij zegt de sector wel „scherp te blijven monitoren en aanvullende maatregelen te nemen.” Trustkantoren die sinds de oorlog dit jaar in Oekraïne voor gesanctioneerde Russische bedrijven of personen werken, kunnen via een spoedwet al worden aangepakt.

Sinds 2019 bestaat de aparte Wet toezicht trustkantoren. Dat aantal is volgens een SEO-overzicht sinds 2013 in Nederland in aantal gehalveerd. Vooral door fusies en overnames. Er zijn nog 153 vergunde trustkantoren. Het gaat in de praktijk, volgens SEO, om ofwel aanbieden van bestuursdiensten aan de bedrijven of het leveren van een postadres met ondersteuning.

Misstanden

Volgens de onderzoekers ’bleek dat het aandeel van illegaal opererende trustdienstverleners in Nederland in potentie substantieel is’.

Vroeger ging het om te profiteren door buitenlandse bedrijven van de gunstige belastingheffing in Nederland, maar die kantoren zijn de afgelopen jaren in omvang ’aan het afnemen’, aldus SEO. DNB constateerde in recent onderzoek nog dat het ’integriteitsbeleid’ bij een van de zeven kantoren niet op orde was.

Net als eerder noemt het ministerie van Financiën vrijdag de omvang van de trustsector beperkt. Zij verwijst naar hooguit 1750 banen en €50 miljoen belastingopbrengsten. De sector is wel ’een springplank’ voor buitenlandse firma’s die zich hier willen vestigen. Trustkantoren zorgen ook voor ’hoogkwalitatieve financiële dienstverlening’, schrijft de D66-bewindsvrouw. Wat gunstig is voor het vestigingsklimaat. De kantoren verleggen hun terrein na extra controle op hun activiteiten nu vaak naar hulp aan private equity en investeringsfondsen.

Poortwachter

Dankzij de nieuwe wetgeving die dit jaar is ingegaan, zullen trustkantoren volgens Kaag als een ’poortwachter’ werken. Ze zijn verplicht signalen van witwassen en financiering van terrorisme bij de overheid te melden. Door een verbod op trustdiensten zouden die poortwachters verdwijnen.

Kaag werkt aan een vervolg. Zij wil het zogeheten shoppen tussen trustkantoren door bedrijven tegengaan. Na een weigering bij het ene kantoor, kunnen buitenlandse bedrijven eenvoudig aankloppen bij de ander. Er is geen uitwisseling van informatie over de weigering en de redenen daarvoor. Die uitwisseling wil Kaag invoeren. Trustkantoren moeten bovendien transparanter gaan werken, stelt zij.

Een onderzocht deelverbod voor de trustdiensten voor ’hoogrisico klantengroepen’, waarbij zij bedrijven in commercieel vastgoed, olie, gas en mijnbouw noemt, vindt zij niet effectief. Het ’sluit mogelijk een grote groep klanten uit’. Dat werkt niet, aldus de bewindsvrouw, die zegt de sector ’scherp te blijven monitoren’.