Handelsruzie en protesten houden Wall Street in toom

Rond 16.20 uur stonden de Dow Jones-index en de breed samengestelde S&P 500-index 0,1% hoger. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4%.

China zou de import van verschillende Amerikaanse landbouwproducten hebben stilgelegd. Diverse Chinese staatsbedrijven hebben van Peking te horen gekregen dat ze voorlopig geen aankopen meer moeten doen, schrijft persbureau Bloomberg. China zou het handelsakkoord met de VS heroverwegen vanwege de escalatie van het conflict rond de omstreden Chinese veiligheidswet voor Hongkong.

De inkooppauze wordt gezien als een teken dat het moeizaam bereikte fase 1-handelsakkoord, dat de VS en China in januari ondertekenden, onder druk staat. Overigens heeft president Donald Trump de handelsdeal met China vooralsnog intact gelaten, wat enige steun aan het sentiment biedt. Beleggers vreesden dat Trump de handelsoorlog met China nieuw leven zou inblazen met nieuwe importtarieven.

Door de hele VS vinden al dagen gewelddadige protesten en rellen plaats naar aanleiding van de dood van de ongewapende zwarte man George Floyd in Minneapolis na zijn hardhandige arrestatie door de politie. Winkelketens als Target (-2%) en Walmart (-0,9%) hebben vestigingen gesloten, terwijl Amazon (+1,1%) minder bezorgingen doet in verband met plunderingen, geweld en brandstichtingen.

Zynga

De aandacht van beleggers gaat vandaag ook uit naar Zynga (+3,1%). De maker van smartphone-spelletjes neemt voor 1,8 miljard dollar de Turkse branchegenoot Peak over, wat de grootste aankoop door het bedrijf ooit is. Peak is maker van de populaire puzzelspelletjes Toon Blast en Toy Blast.

Daarnaast staat cosmeticaproducent Coty (+19,2%) in de schijnwerpers na de benoeming van een nieuwe topman en de afronding van een investering door KKR. Farmaceut Pfizer gaf 7,5% prijs door tegenvallende testresultaten met een middel tegen borstkanker.

Gilead

Gilead werd 3,5% afgewaardeerd. Of Gileads coronamedicijn remdesivir goed werkt, blijft onduidelijk. In een nieuwe studie naar het gebruik bij coronapatiënten met gematigde klachten was volgens het Amerikaanse farmacieconcern sprake van gemengde resultaten. Bij de mensen die het middel vijf dagen kregen toegediend, leek het in de meeste gevallen aan te slaan. Maar de patiënten die tien dagen remdesivir kregen toegediend, lieten geen significante verbetering zien.