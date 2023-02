Premium Het beste van De Telegraaf

Havenbaas Castelein: ’Salarisrel of niet, ik blijf niet langer aan’

Door Gert van Harskamp

Rotterdam - Gemeente Rotterdam en het ministerie van Financiën hoeven geen beroep te doen op de huidige ceo Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam om na juni nog iets langer aan te blijven tot er een nieuwe havenbaas is gevonden. De kans dat Castelein gevraagd wordt langer te blijven, is aanwezig nu er rond zijn opvolging onenigheid is ontstaan over de beloning van de havenbaas.